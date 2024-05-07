Из Тисы вытащили тела трех утонувших мужчин

Река Тиса. Фото из открытых источников

Из реки Тиса на Закарпатье на границе с Румынией извлекли тела трех утопающих. О страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 7 мая.

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Утонувший человек в реке Тиса. Фото: Госпогранслужба

Жертвами оказались молодые мужчины

Только за один день, 6 мая, в Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела трех утопающих. Среди них был молодой прикарпатец. Тела достали из реки недалеко от границы с Румынией.

Пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда сначала о страшной находке в воде стало известно от местного рыбака. Прибыв на указанное место, в реке обнаружили тело человека без признаков жизни. Тогда вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

Утопленника достали из воды. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

Утонувший человек в реке Тиса. Фото: Госпогранслужба

В тот же день по течению от границы обнаружили тела еще двух мужчин. Один из погибших был всего 20 лет, это был житель Сумщины. Личность другого пока не установлена.

Утонувший человек в реке Тиса. Фото: Госпогранслужба

Пограничники еще раз призывают всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем.

"Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие до незаконного обогащения преступные элементы предлагают своим жертвам ее пересечь" , — говорят в пресс-службе Госпогранслужбы.

Напомним, боец "Азова" с позывным "Нико" раскритиковал уклоняющихся, рискующих жизнью, убегая за границу. По его словам, лучше погибнуть как мужчина на войне, чем позорно бежать.

Ранее мы писали о том, что мужчины, избегающие мобилизации и пытающиеся нелегально уехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в беби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклоняемых с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.

Также мы сообщали, что экскомандир Азову предложил альтернативный вариант мужчинам, боящимся мобилизации.