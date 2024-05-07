Из Тисы вытащили тела трех утонувших мужчин
Из реки Тиса на Закарпатье на границе с Румынией извлекли тела трех утопающих. О страшной находке в воде пограничникам сообщил местный рыбак.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 7 мая.
Жертвами оказались молодые мужчины
Только за один день, 6 мая, в Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела трех утопающих. Среди них был молодой прикарпатец. Тела достали из реки недалеко от границы с Румынией.
Пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда сначала о страшной находке в воде стало известно от местного рыбака. Прибыв на указанное место, в реке обнаружили тело человека без признаков жизни. Тогда вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС.
Утопленника достали из воды. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.
В тот же день по течению от границы обнаружили тела еще двух мужчин. Один из погибших был всего 20 лет, это был житель Сумщины. Личность другого пока не установлена.
Пограничники еще раз призывают всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем.
"Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие до незаконного обогащения преступные элементы предлагают своим жертвам ее пересечь" , — говорят в пресс-службе Госпогранслужбы.
Напомним, боец "Азова" с позывным "Нико" раскритиковал уклоняющихся, рискующих жизнью, убегая за границу. По его словам, лучше погибнуть как мужчина на войне, чем позорно бежать.
Ранее мы писали о том, что мужчины, избегающие мобилизации и пытающиеся нелегально уехать из Украины, переодеваются в женские вещи, прячутся в беби-боксах и "тайных" отсеках автобусов и автомобилей. Пограничники находят уклоняемых с помощью служебных собак, тепловизоров и беспилотников.
Также мы сообщали, что экскомандир Азову предложил альтернативный вариант мужчинам, боящимся мобилизации.
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