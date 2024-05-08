ГНСУ рассказали подробнее о трех потеплелях, найденных в реке Тиса

В реке Тиса ГНСУ обнаружила тела утопленников. Фото: dpsu.gov.ua

В реке Тиса 6 мая нашли тела трех мужчин , пытавшихся попасть в Румынию. ГНСУ раскрыли детали о утопленниках.

Комментарий предоставила спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова для Новости.LIVE .

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По словам Леси Федоровой, попытки незаконного пересечения границы предпринимаются довольно часто. Мужчины, пытающиеся пересечь Тису, часто не могут справиться с ее силой, потому что река довольно холодная и глубокая, и мышцы человека охватывают спазмы, а гидрокостюм не спасает от переохлаждения.

Что происходит с телами утопленников

Сейчас вода в Тисе высохла, месяц назад еще не было видно кустов на берегу. Но те тела, которые долго находились под водой, найти будет невозможно, и люди будут считаться пропавшими без вести.

"Экспертиза будет устанавливать, сколько времени находились эти трое мужчины в воде. Но одно из тел утопленников можно будет идентифицировать только по одежде или ДНК" , — отметила спикер Мукачевского пограничного отряда.

Напомним, что в понедельник, 6 мая, в реке Тиса обнаружили тела еще шестерых утопленников. Все погибшие — мужчины призывного возраста.



Уклоняющие пытаются придумать разные способы пересечь границу. На днях пограничники задержали мужчину, который пытался скрыться, переодевшись в женщину. Таким образом, он хотел попасть в Румынию.