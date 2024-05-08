ГНСУ рассказали подробнее о трех потеплелях, найденных в реке Тиса

В ГНСУ рассказали детали о мужчинах, утонувших в Тисе
В реке Тиса 6 мая нашли тела трех мужчин , пытавшихся попасть в Румынию. ГНСУ раскрыли детали о утопленниках.
Комментарий предоставила спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова для Новости.LIVE .
Почему мужчинам не удается преодолеть Тису
По словам Леси Федоровой, попытки незаконного пересечения границы предпринимаются довольно часто. Мужчины, пытающиеся пересечь Тису, часто не могут справиться с ее силой, потому что река довольно холодная и глубокая, и мышцы человека охватывают спазмы, а гидрокостюм не спасает от переохлаждения.
Что происходит с телами утопленников
Сейчас вода в Тисе высохла, месяц назад еще не было видно кустов на берегу. Но те тела, которые долго находились под водой, найти будет невозможно, и люди будут считаться пропавшими без вести.
"Экспертиза будет устанавливать, сколько времени находились эти трое мужчины в воде. Но одно из тел утопленников можно будет идентифицировать только по одежде или ДНК" , — отметила спикер Мукачевского пограничного отряда.
Напомним, что в понедельник, 6 мая, в реке Тиса обнаружили тела еще шестерых утопленников. Все погибшие — мужчины призывного возраста.
Уклоняющие пытаются придумать разные способы пересечь границу. На днях пограничники задержали мужчину, который пытался скрыться, переодевшись в женщину. Таким образом, он хотел попасть в Румынию.
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