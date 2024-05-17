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В Тисе снова обнаружили тело мужчины

17 мая 2024 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Неудачная попытка пересечь границу — в Тисе обнаружили тело мужчины
Река Тиса. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В реке Тиса снова обнаружили тело человека. Речь идет о мужчине с признаками длительного пребывания в воде.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 17 мая.

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"Об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли", — говорится в сообщении.

В Тисе снова обнаружили тело мужчины
Тело мужчины в Тисе. Фото: ГПСУ

В настоящее время личность утопленника устанавливают.

В Тисе утонул мужчина
Тело мужчины в Тисе. Фото: ГНСУ

В ГПСУ отметили, что это уже 30-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе. Людей призвали не подвергать рискам свою жизнь.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, из-за быстрого течения реки Тиса, мула, многочисленных вихрей и втягиваний — многим даже опытным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тысе есть многочисленные подводные заграждения, в которые река затягивает во время подъемов.

Также почти ежедневно пограничники Мукачевского отряда ГПСУ задерживают по 5-10 человек призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь украинскую границу, переплыв реку Тиса. Один из самых распространенных методов — это переправа через реку на надувных лодках.

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