Неудачная попытка пересечь границу — в Тисе обнаружили тело мужчины

В Тисе снова обнаружили тело мужчины
В реке Тиса снова обнаружили тело человека. Речь идет о мужчине с признаками длительного пребывания в воде.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 17 мая.
Тело мужчины в Тисе
"Об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли", — говорится в сообщении.
В настоящее время личность утопленника устанавливают.
В ГПСУ отметили, что это уже 30-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе. Людей призвали не подвергать рискам свою жизнь.
Напомним, из-за быстрого течения реки Тиса, мула, многочисленных вихрей и втягиваний — многим даже опытным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тысе есть многочисленные подводные заграждения, в которые река затягивает во время подъемов.
Также почти ежедневно пограничники Мукачевского отряда ГПСУ задерживают по 5-10 человек призывного возраста, которые пытаются незаконно пересечь украинскую границу, переплыв реку Тиса. Один из самых распространенных методов — это переправа через реку на надувных лодках.
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