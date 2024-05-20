В Тисе в 10 метрах от Румынии нашли тело утопленника

Река Тиса. Фото: Госпогранслужба Украины

В 10 метрах от румынского берега Тисы обнаружили тело очередного утопленника. О нахождении человека без признаков жизни пограничников отдела "Тячев" Мукачевского отряда сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.

Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник, 20 мая.

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Утопленника обнаружили в 10 метрах от румынского берега Тисы под железнодорожным мостом между населенными пунктами Грушово (Украина) и Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния). О найденном человеке без признаков жизни украинским пограничникам сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.

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Тело утопленника найденного в Тисе. Фото: ГНСУ

Государственная пограничная служба сообщает, что с начала мая это уже восьмой утопленник, пытавшийся преодолеть Тису.

Ранее мы писали, что в реке Тиса нашли тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде.

Напомним, из-за быстрого течения реки Тиса , ил, многочисленные вихри и втягивания — многим даже искусным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тисе есть многочисленные подводные заграждения, которые река затягивает во время подъемов.

Добавим, что актеры "Лиги смеха" попали в скандал из-за нелепой шутки. Юмористы высмеяли людей, утонувших в реке Тисе.