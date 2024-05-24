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В Тисе пограничники нашли тело мужчины, которое несло течением

24 мая 2024 14:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
ВВ реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины
Пограничник у реки Тиса. Иллюстративное фото: УП
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в реке Тиса тело мужчины. Оно плыло по течению вдоль берега.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Как сообщили пограничники, утопленник был жителем одного из сел Закарпатья 1975 года рождения.

Его тело было замечено, когда его проносило течением вдоль берегов реки.

Осторожно! Чувствительный контент!

"На место вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело вытащили на берег. Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, — устанавливает следствие", — сообщила прессслужба ГПСУ.

Напомним, 20 мая румынские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что в 10 метрах от румынского берега в воде они обнаружили тело мужчины.

Ранее, 17 мая в водах реки Тиса в очередной раз обнаружили тело мужчины, пытавшегося ее переплыть, но так и не смог. Тело было с признаками долгого пребывания в воде.

граница
Украина
пограничники
мобилизация
уклонисты
Румуния
река Тиса

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