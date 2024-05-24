ВВ реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины

Пограничник у реки Тиса. Иллюстративное фото: УП

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в реке Тиса тело мужчины. Оно плыло по течению вдоль берега.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Как сообщили пограничники, утопленник был жителем одного из сел Закарпатья 1975 года рождения.

Его тело было замечено, когда его проносило течением вдоль берегов реки.

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"На место вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело вытащили на берег. Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, — устанавливает следствие", — сообщила прессслужба ГПСУ.

Напомним, 20 мая румынские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что в 10 метрах от румынского берега в воде они обнаружили тело мужчины.

Ранее, 17 мая в водах реки Тиса в очередной раз обнаружили тело мужчины, пытавшегося ее переплыть, но так и не смог. Тело было с признаками долгого пребывания в воде.