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ЗМІ розкрили новий маршрут, яким користуються ухилянти для втечі з України

29 травня 2024 18:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ухилянти стали замість Тиси тікати через Карпати, — The Economist
Прикордонники. Фото ілюстративне: оф. сайт ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовозобов'язані українці обрали інший маршрут для втечі з країни замість Тиси, на фоні підвищенної смертності у течії річки. Натомість вони стали тікати через карпатський перевал на кордоні з Румунією.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

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Видання пише, що за перші три місяці цього року поблизу румунського кордону зафіксовано вже 2373 випадки незаконного перетину кордону. Через це на Закарпатті місцеві контрабандисти змінили сферу діяльності: раніше переправляли цигарки, а зараз — людей. 

"Подібними незаконними оборудками багато в чому завдячують багаті та забезпечені, за українськими мірками, громадяни України", — йдеться в матеріалі.

Проте статистика для втікачів та супроводжуючих невтішна: 7/10 чоловіків зупиняють прикордонники перш, ніж вони перетнуть кордон.

Але в ДПСУ не підтвердили цифри. Водночас прессекретар Олеся Федорова каже, що нові прикордонні засоби охорони, датчики та дрони здатні зупиняти аж сім із десяти втікачів, перш ніж чоловіки дістаються до річки, або гір.

"Хлопці не звикли до закону. Вони відразу почуваються безпорадними, коли ми їх зупиняємо. Легко зрозуміти, що вони роблять", — сказала вона в інтерв'ю журналістам видання.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області правоохоронці викрили чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон.

Водночас на КПП "Лужанка-Берегшурань" чоловік перехитрив українських прикордонників і, вирвавшись від них, втік в Угорщину.

Румунія
Україна
прикордонники
Закарпаття
втеча
мобілізація
ухилянти

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