Уклоняющие стали вместо Тисы убегать через Карпаты, - The Economist

Пограничники. Фото иллюстративное: оф. сайт ГПСУ

Военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы, на фоне повышенной смертности в течении реки. Они стали бежать через карпатский перевал на границе с Румынией.

Об этом говорится в материале The Economist.

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Вместо Тисы через Карпаты

Издание пишет, что за первые три месяца этого года вблизи румынской границы зафиксировано уже 2373 случая незаконного пересечения границы. Поэтому на Закарпатье местные контрабандисты изменили сферу деятельности: раньше переправляли сигареты, а сейчас людей.

"Подобными незаконными сделками во многом обязаны богатые и обеспеченные, по украинским меркам, граждане Украины" , — говорится в материале.

Однако статистика для беглецов и сопровождающих неутешительна: 7/10 мужчин останавливают пограничники прежде, чем они пересекут границу.

Но в ГПСУ не подтвердили цифры. В то же время пресс-секретарь Олеся Федорова говорит, что новые пограничные средства охраны, датчики и дроны способны останавливать семь из десяти беглецов, прежде чем мужчины добираются до реки, или гор.

"Ребята не привыкли к закону. Они сразу чувствуют себя беспомощными, когда мы их останавливаем. Легко понять, что они делают", — сказала она в интервью журналистам издания.

Напомним, ранее в Закарпатской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу.

В то же время на КПП "Лужанка-Берегшурань" мужчина перехитрил украинских пограничников и, вырвавшись от них, сбежал в Венгрию.