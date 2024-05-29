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СМИ раскрыли новый маршрут, которым пользуются уклонисты для побега из Украины

29 мая 2024 18:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Уклоняющие стали вместо Тисы убегать через Карпаты, - The Economist
Пограничники. Фото иллюстративное: оф. сайт ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы, на фоне повышенной смертности в течении реки. Они стали бежать через карпатский перевал на границе с Румынией.

Об этом говорится в материале The Economist.

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Издание пишет, что за первые три месяца этого года вблизи румынской границы зафиксировано уже 2373 случая незаконного пересечения границы. Поэтому на Закарпатье местные контрабандисты изменили сферу деятельности: раньше переправляли сигареты, а сейчас людей.

"Подобными незаконными сделками во многом обязаны богатые и обеспеченные, по украинским меркам, граждане Украины" , — говорится в материале.

Однако статистика для беглецов и сопровождающих неутешительна: 7/10 мужчин останавливают пограничники прежде, чем они пересекут границу.

Но в ГПСУ не подтвердили цифры. В то же время пресс-секретарь Олеся Федорова говорит, что новые пограничные средства охраны, датчики и дроны способны останавливать семь из десяти беглецов, прежде чем мужчины добираются до реки, или гор.

"Ребята не привыкли к закону. Они сразу чувствуют себя беспомощными, когда мы их останавливаем. Легко понять, что они делают", — сказала она в интервью журналистам издания.

Напомним, ранее в Закарпатской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу.

В то же время на КПП "Лужанка-Берегшурань" мужчина перехитрил украинских пограничников и, вырвавшись от них, сбежал в Венгрию.

Румыния
Украина
пограничники
Закарпатье
побег
мобилизация
уклонисты

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