Ховався у вантажівці — прикордонники затримали ухилянта на кордоні з Молдовою

Вантажівка проходить митний контроль. Ілюстративне фото: dpsu.gov.ua

Пізно ввечері вантажівка намагалася перетнути українсько-молдовський кордон через пункт пропуску "Мамалига". Водій запевняв, що подорожує самотужки, проте прикордонники знайшли "незадекларованого" пасажира.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України у середу, 29 травня.

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Під час перевірки кабіни, офіцери виявили чоловіка, який сховався у складеному ліжку.

Чоловік, що намагався незаконо перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Після розмови стало відомо, що чоловік, мешканець Львівської області, народжений у 1982 році, прагнув потайки перетнути кордон до Молдови, уникаючи прикордонного та митного контролю.

Документи чоловіків. Фото: ДПСУ

За цей вчинок йому було виписали протокол за спробу нелегального перетину кордону. Своєю чергою, водія передали до рук правоохоронців. Його підозрюють у незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Чоловік, що намагався незаконо перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що співробітники Одеського прикордонного загону затримали водія вантажівки, який спробував нелегально перевезти групу осіб до державного кордону.

Також ми повідомляли, що жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили.