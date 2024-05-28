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Прикордонники затримали іноземця, який незаконно плив до нареченої через Дністер

28 травня 2024 13:10
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники затримали іноземця, який незаконно плив до нареченої через Дністер
Затриманий іноземець, що перетнув кордон у незаконний спосіб. Фото: ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прикордонники України затримали іноземця, який незаконно перетнув кордон через річку Дністер. Він вплав перебрався з Молдови до України, аби побачитися з коханою, бо мав заборону на в'їзд.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 28 травня. 

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За даними ДПСУ, під час попереднього візиту в Україну громадянин Молдови порушив правила перебування. У результаті цього йому заборонили  в’їзд в Україну на п’ять років.

Та іноземець не став чекати п’ять років, адже в Україні має наречену. Він вирішив перетнути кордон у незаконний спосіб — 26-річний чоловік вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну.

"Іноземець незаконно вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну, аби побачитися з коханою. Однак на українському березі річки чоловіка чекала не його наречена, а прикордонний наряд", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали іноземця, який незаконно плив до нареченої через Дністер - фото 1
Інформація ДПСУ. Фото: скриншот

Чоловіку доведеться відповідати перед законом, а також йому продовжили термін заборони в’їзду в Україну ще на десять років.

Нагадаємо, що співробітники Одеського прикордонного загону затримали водія вантажівки, який спробував нелегально перевезти групу осіб до державного кордону. 

Також ми повідомляли, що жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили. 

Молдова
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іноземець
Україна
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Дністер
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ДПСУ

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