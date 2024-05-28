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Пограничники задержали иностранца, который незаконно плыл к невесте через Днестр

28 мая 2024 13:10
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Пограничники задержали иностранца, который незаконно плыл к невесте через Днестр
Задержан иностранец, пересекший границу незаконным способом. Фото: ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Пограничники Украины задержали иностранца, который незаконно пересек границу через реку Днестр. Он вплавь перебрался из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой, потому что имел запрет на въезд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 28 мая.

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По данным ГПСУ, в ходе предварительного визита в Украину гражданин Молдовы нарушил правила пребывания. В результате ему запретили въезд в Украину на пять лет.

Но иностранец не стал ждать пять лет, ведь в Украине находится его невеста. Он решил пересечь границу незаконным способом — 26-летний мужчина вплавь пересек реку Днестр из Молдовы в Украину.

"Иностранец незаконно вплавь пересек реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. Однако на украинском берегу реки мужчину ждала не его невеста, а пограничный наряд", — говорится в сообщении.

Пограничники задержали иностранца, который незаконно плыл к невесте через Днестр - фото 1
Информация ГНСУ. Фото: скриншот

Мужчине придется отвечать перед законом, а также ему продлили срок запрета въезда в Украину еще на десять лет.

Напомним, что сотрудники Одесского пограничного отряда задержали водителя грузовика, попытавшегося нелегально перевезти группу лиц к государственной границе.

Также мы сообщали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

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Днестр
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ГПСУ

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