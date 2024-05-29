Прятался в грузовике — пограничники задержали уклониста на границе с Молдовой

Грузовик проходит таможенный контроль. Иллюстративное фото: dpsu.gov.ua

Поздно вечером грузовик пытался пересечь украинско-молдавскую границу через пункт пропуска "Мамалига". Водитель уверял, что путешествует в одиночку, однако пограничники обнаружили "незадекларированного" пассажира.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины в среду, 29 мая.

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Во время проверки кабины, офицеры обнаружили мужчину, спрятавшегося в сложенной кровати.

Человек, пытавшийся незаконно пересечь границу. Фото: ГПСУ

После разговора стало известно, что мужчина, житель Львовской области, рожденный в 1982 году, стремился тайком пересечь границу в Молдову, избегая пограничного и таможенного контроля.

Документы мужчин. Фото: ГНСУ

За этот поступок ему был выписан протокол за попытку нелегального пересечения границы. В свою очередь, водителя передали в руки правоохранителей. Его подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Человек, пытавшийся незаконно пересечь границу. Фото: ГНСУ

Напомним, что сотрудники Одесского пограничного отряда задержали водителя грузовика, попытавшегося нелегально перевезти группу лиц к государственной границе.

Также мы сообщали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.