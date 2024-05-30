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Десятый случай за май — на берегу Тисы нашли тело утопленника

30 мая 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У Тисы обнаружили еще одно тело утопленника
Река Тиса. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На берег реки Тиса в четверг, 30 мая, вынесло тело утопленника. Это уже десятый подобный случай с начала мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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"На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника", — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунеште, напротив украинского населенного пункта Большой Бычков.

Там еще раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь выйти из Тисы живым почти невозможно.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, 24 мая работники Государственной пограничной службы обнаружили в реке Тиса тело мужчины. Оно плыло по течению вдоль берега.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они стали бежать через карпатский перевал на границе с Румынией.

уклонисты
военный призыв
мобилизация
река Тиса
пограничники
мужчины
граница

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