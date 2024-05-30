У Тисы обнаружили еще одно тело утопленника

Река Тиса. Фото: ГПСУ

На берег реки Тиса в четверг, 30 мая, вынесло тело утопленника. Это уже десятый подобный случай с начала мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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У Тисы обнаружили тело мужчины

"На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника", — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунеште, напротив украинского населенного пункта Большой Бычков.

Там еще раз призвали не рисковать собственной жизнью, ведь выйти из Тисы живым почти невозможно.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, 24 мая работники Государственной пограничной службы обнаружили в реке Тиса тело мужчины. Оно плыло по течению вдоль берега.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы выбрали другой маршрут для бегства из страны вместо Тисы на фоне повышенной смертности в течении реки. Они стали бежать через карпатский перевал на границе с Румынией.