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Военный объяснил, почему выжить на фронте легче, чем переплывая Тису

1 июня 2024 23:50
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Военный объяснил, почему выжить на фронте легче, чем переплывая Тису
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Фото: Елена Черненькая
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко убежден, что шанс утонуть в Тисе значительно больше, чем погибнуть на фронте. Он напомнил, что в этой пограничной реке уже утонули десятки уклоняющихся от мобилизации.

Об этом Тимочко заявил в эфире канала Мы-Украина в субботу, 1 июня.

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Шанс утопиться в Тисе выше

Тимочко убежден, что шанс утопиться в реке Тиса для уклоняющихся выше, чем погибнуть на фронте.

Он также отметил, что непосредственное участие в боевых действиях принимает примерно треть количества Сил обороны.

Тимочко также добавил, что в Украине образовались организованные группировки, которые проводят системные устрашения граждан, убеждая, "что армия — это обязательно для вас смерть".

"И когда это сработано профессионально, системно, это вызывает серьезный резонанс и страхи в обществе и потому растет спрос на то, чтобы покинуть территорию Украины", — отметил Тимочко.

Военный также напомнил об опасностях незаконного пересечения границы через Тису, где тонут десятки уклонистов.

Ранее мы сообщали, что на берег реки Тиса в четверг, 30 мая, вынесло тело утопленника. Это уже десятый подобный случай с начала мая.

Напомним, 24 мая работники Государственной пограничной службы обнаружили в реке Тиса тело мужчины. Оно плыло по течению вдоль берега.

Украина
уклонисты
мобилизация
война
ВСУ

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