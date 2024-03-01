Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

Співробітники ДБР та затримані фігуранти. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох військовослужбовців, які привласнювали продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області. Після цього фігуранти продавали їх.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 1 березня.

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Наразі обвинувальний акт щодо правопорушників скеровано до суду.

ДБР встановило, що начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування бійців ЗСУ.

"Привласнені харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники "списали" понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини", — йдеться у повідомленні.

Під час чергової спроби продажу продуктів працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини. Під час обшуків правоохоронці вилучили вкрадене та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Фігуранти обвинувачуються у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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