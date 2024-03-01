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Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

1 березня 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ
Співробітники ДБР та затримані фігуранти. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох військовослужбовців, які привласнювали продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області. Після цього фігуранти продавали їх.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 1 березня.

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Наразі обвинувальний акт щодо правопорушників скеровано до суду.

ДБР встановило, що начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування бійців ЗСУ.

"Привласнені харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники "списали" понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше. Водій вивозив продукти замовникам з території частини", — йдеться у повідомленні.

Під час чергової спроби продажу продуктів працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини. Під час обшуків правоохоронці вилучили вкрадене та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.

Фігуранти обвинувачуються у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прикордоннику з Чернігівської області, який перейшов на бік окупантів та брав участь у пропагандистських шоу росіян, оголосили про підозру. Наразі він у розшуку, колаборанту загрожує довічне ув'язнення.

Також детективи ДБР викрили на корупції працівників Вінницького об’єднаного міського ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації. Тепер посадовці постануть перед судом. 

ДБР
ЗСУ
продукти
Донецька область
продаж

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