Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Детективи Державного бюро розслідувань викрили на корупції працівників Вінницького об’єднаного міського ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації. Тепер посадовці постануть перед судом.
Про це повідомила пресслужба ДБР в четвер, 29 лютого.
У Вінниці судитимуть працівників ТЦК СП
За даними детективів, аферою керував офіцер відділення призову ТЦК СП, двоє членів ВЛК та один цивільний, який розшукував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. На ВЛК лікарі за чотири тисячі доларів ставили вигадані діагнози, які дозволяли отримати довідку про непридатність для виїзду за кордон.
Зловмисники діяли з літа минулого року до викриття відомством восени.
Додатково з'ясувалося, що військовослужбовець виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, які отримали повістку на медкомісію. Він власноруч видаляв "платників" з бази, не маючи до неї офіційного доступу.
Всіх учасників оборудки звинуватили за шістьма статтями ККУ, їм загрожує дев'ятирічний термін позбавлення волі.
Нагадаємо, одеські чиновники з мерії міста сприяли вивезенню ухилянтів за кордон на службовому транспорті, заробивши до 1,5 мільйона гривень щомісяця.
За інформацією дніпровського активіста, міська влада витратила з держбюджету 10,8 мільйона гривень на покупку для працівників ТЦК СП 12 новітніх седанів Toyota Corolla 2024 року виробництва.
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