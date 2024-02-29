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Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК

29 лютого 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Детективи ДБР та затриманий офіцер вінницького ТЦК СП. Фото: ДБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Детективи Державного бюро розслідувань викрили на корупції працівників Вінницького об’єднаного міського ТЦК СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації. Тепер посадовці постануть перед судом. 

Про це повідомила пресслужба ДБР в четвер, 29 лютого.

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За даними детективів, аферою керував офіцер відділення призову ТЦК СП, двоє членів ВЛК та один цивільний, який розшукував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. На ВЛК лікарі за чотири тисячі доларів ставили вигадані діагнози, які дозволяли отримати довідку про непридатність для виїзду за кордон. 

Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Вилучені гроші. Джерело: ДБР

Зловмисники діяли з літа минулого року до викриття відомством восени.

Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Затримання офіцера ТЦК СП. Джерело: ДБР

Додатково з'ясувалося, що військовослужбовець виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, які отримали повістку на медкомісію. Він власноруч видаляв "платників" з бази, не маючи до неї офіційного доступу.

Заробляли на ухилянтах — у Вінниці судитимуть посадовців ТЦК
Працівниця ВЛК вінницького ТЦК СП. Джерело: ДБР

Всіх учасників оборудки звинуватили за шістьма статтями ККУ, їм загрожує дев'ятирічний термін позбавлення волі.

Нагадаємо, одеські чиновники з мерії міста сприяли вивезенню ухилянтів за кордон на службовому транспорті, заробивши до 1,5 мільйона гривень щомісяця.

За інформацією дніпровського активіста, міська влада витратила з держбюджету 10,8 мільйона гривень на покупку для працівників ТЦК СП 12 новітніх седанів Toyota Corolla 2024 року виробництва. 

суд
ДБР
Вінниця
Україна
Кримінал
ТЦК та СП

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