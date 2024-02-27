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Дніпровський ТЦК хоче придбати 12 нових Toyota Corolla за мільйони гривень

27 лютого 2024 17:43
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Ілля Рябінін
редактор
Дніпровський ТЦК хоче придбати 12 нових Toyota Corolla за мільйони гривень
Нова Toyota Corolla 2024 року. Фото: "Тойота-Україна"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпрі витратили з держбюджету 10,8 мільйона гривень на покупку 12 новітніх седанів Toyota Corolla 2024 року виробництва. Автомобілі мають повний і найдорожчий пакет комплектації.

Про це розповів міський активіст Денис Селін у Facebook у вівторок, 27 лютого.

В Дніпрі витратили державні кошти на автомобілі

Як підтвердження, активіст опублікував інформацію з Prozorro. Згідно з нею, міська влада Дніпра хоче закупити японські авто останньої модифікації Valvematic, яка вважається найдорожчою в модельному ряді Toyota Corolla 2024 року випуску.

Дніпровський ТЦК придбав 12 нових Toyota Corolla за мільйони гривень
Інформація від Селіна. Джерело: Facebook Денис Селіна

"Міське управління справами Дніпра купує 12 автівок Toyota Corolla 1.598 M/T за 10,8 млн.грн. Згідно документації, це Corolla  1.6 Valvematic, 6 M/T,  в неї передній привід, розгін 9,7 сек до 100 км. Автівки купують нові, виготовлені у 2024 році", — інформує активіст.

На думку Селіна, автомобілі призначені для працівників міських ТЦК СП. За його інформацією, в міському бюджеті Дніпра на автомобілі були виділені кошти. 

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Дніпро посів перше місце серед 30 найзлочинніших міст Східної Європи. 

А нардеп Євген Шевченко заявив, що через зухвальства ТЦК СП у людей дедалі більше зростає зневага до військових, сприяючи демотивації вступати до лав ЗСУ. 

держбюджет
Дніпро
Україна
автомобіль
ТЦК та СП

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