Дніпро очолив список найзлочинніших міст Східної Європи

Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН

Серед 30 найзлочинніших міст Східної Європи Дніпро посів перше місце. Також у цьому рейтингу є Одеса, Львів, Харків та Київ.

Про це свідчать дані на сайті Numbeo.

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Друге місце посіла Одеса, на п'ятому — Харків, восьме очолив Київ, а Львів закріпився на тринадцятому.

Скриншот списку найкримінальніших міст Східної Європи

Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік і відображає рівень злочинності, враховуючи кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень автомобілів, рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Діаграма злочинності міст Східної Європи. Фото: numbeo.com

Нагадаємо, що Дніпро увійшов до світового рейтингу найдорожчих міст для життя, посівши 328 місце. Майже на рівні з чотирма іншими українськими містами Дніпро таким чином є одним із найдешевших.

Що відомо про боротьбу зі злочинністю в Дніпрі

Як відомо, в Дніпрі правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, які вербували людей та здійснювали їх незаконне переміщення з метою трудової експлуатації. Вони використовували та утримували в трудовому рабстві 50 людей. Злочинців взято під варту.

Додамо, що в Дніпрі пенсіонер просто серед вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм підліток помер у лікарні. Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного.