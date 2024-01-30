Дніпро очолив список найзлочинніших міст Східної Європи
Серед 30 найзлочинніших міст Східної Європи Дніпро посів перше місце. Також у цьому рейтингу є Одеса, Львів, Харків та Київ.
Про це свідчать дані на сайті Numbeo.
Які ще українські міста потрапили до списку найзлочинніших міст Східної Європи
Друге місце посіла Одеса, на п'ятому — Харків, восьме очолив Київ, а Львів закріпився на тринадцятому.
Рейтинг Crime Index публікується двічі на рік і відображає рівень злочинності, враховуючи кількість крадіжок, вандалізму, збройних нападів, викрадень автомобілів, рівень корупції та торгівлі наркотиками.
Нагадаємо, що Дніпро увійшов до світового рейтингу найдорожчих міст для життя, посівши 328 місце. Майже на рівні з чотирма іншими українськими містами Дніпро таким чином є одним із найдешевших.
Що відомо про боротьбу зі злочинністю в Дніпрі
Як відомо, в Дніпрі правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, які вербували людей та здійснювали їх незаконне переміщення з метою трудової експлуатації. Вони використовували та утримували в трудовому рабстві 50 людей. Злочинців взято під варту.
Додамо, що в Дніпрі пенсіонер просто серед вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм підліток помер у лікарні. Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного.
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