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У Дніпрі затримали групу осіб, які вербували та утримували в трудовому рабстві 50 людей

11 січня 2024 16:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Дніпрі затримали групу осіб, які вербували та утримували в трудовому рабстві 50 людей
Затримана група злочинців. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Дніпрі правоохоронці викрили незаконну діяльність групи осіб, які вербували людей та здійснювали їх незаконне переміщення з метою трудової експлуатації. Вони використовували та утримували в трудовому рабстві 50 людей. Злочинців взято під варту.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як вказують у прокуратурі, четверо дніпровців організували схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві. Вони обманювали переселенців та соціально незахищених громадян, які не мали постійного житла, на залізничних вокзалах.

Організатори злочинної схеми
Організатори злочинної схеми. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

"Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування", — вказали правоохоронці.

Співробітниками прокуратури встановлено, що злочинці заселяли людей, яких раніше завербували, до будинку з поганими житловими умовами. Там вони змушували їх безоплатно працювати на найтяжчих сільськогосподарських та будівельних роботах.

Будинок, у якому жили завербовані
Будинок, у якому жили завербовані. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Вилучені телефони
Вилучені телефони. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Їжа, якою годували людей
Їжа, якою годували людей. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За даними прокуратури, у людей відбирали документи та телефони, щоб у них не було зв'язку. Якщо жителі будинку намагалися покинути місце, то організатори схеми здійснювали психологічний тиск на них та погрожували застосувати силу.

"Під час обшуків на території будинку перебувало 50 осіб — їх було визволено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі", — додали в прокуратурі.

Зловмисників затримано та призначено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Завербовані люди
Завербовані люди. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Замок, яким зачиняли будинок
Замок, яким зачиняли будинок. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Дніпрі викрили групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових. Фігуранти збагатилися на 1,2 мільйона гривень.

Додамо, в Одеській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке вчиняло розбійні напади на людей. Жертвами шахраїв ставали літні люди, які отримували допомогу від благодійних організацій.

Дніпро
Україна
прокуратура
злочин

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