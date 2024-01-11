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В Днепре задержали группу лиц, вербовавших и удерживавших в трудовом рабстве 50 человек

11 января 2024 16:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Днепре задержали группу лиц, вербовавших и удерживавших в трудовом рабстве 50 человек
Задержанная группа преступников. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Днепре правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые вербовали людей и осуществляли их незаконное перемещение с целью трудовой эксплуатации. Они использовали и содержали в трудовом рабстве 50 человек. Преступники взяты под стражу.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как указывают в прокуратуре, четверо днепровцев организовали схему вербовки граждан для содержания их в трудовом рабстве. Они обманывали переселенцев и социально незащищенных граждан, у которых не было постоянного жилья, на железнодорожных вокзалах.

Организаторы преступной схемы
Организаторы преступной схемы. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

"Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации. Обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство", — указали правоохранители.

Сотрудниками прокуратуры установлено, что преступники заселяли людей, ранее завербовавших в дом с плохими жилищными условиями. Там они заставляли их бесплатно работать на самых тяжелых сельскохозяйственных и строительных работах.

Дом, в котором жили завербованные
Дом, в котором жили завербованные. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Удалены телефоны
Изьятые телефоны. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Еда, которой кормили людей
Еда, которой кормили людей. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

По данным прокуратуры, у людей отбирали документы и телефоны, чтобы у них не было связи. Если жители дома пытались покинуть место, организаторы схемы оказывали психологическое давление на них и угрожали применить силу.

"Во время обысков на территории дома находились 50 человек — они были освобождены. Изъяты черновые записи, телефоны, автомобили", — добавили в прокуратуре.

Злоумышленники задержаны и им назначены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Завербованные люди
Завербованные люди. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Замок, которым закрывали дом
Замок, которым закрывали дом. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора
Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Днепре разоблачили группу мошенников, которые обманули волонтеров и военных. Фигуранты обогатились на 1,2 миллиона гривен.

Добавим, в Одесской области правоохранители задержали преступную группировку, совершавшую разбойные нападения на людей. Жертвами мошенников становились пожилые люди, получавшие помощь от благотворительных организаций.

Днепр
Украина
прокуратура
преступление

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