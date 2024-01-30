Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Днепр возглавил список самых преступных городов Восточной Европы arrow

Днепр возглавил список самых преступных городов Восточной Европы

30 января 2024 04:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Днепр возглавил список самых преступных городов Восточной Европы
Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Среди 30 преступных городов Восточной Европы Днепр занял первое место. Также в этом рейтинге есть Одесса, Львов, Харьков и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Numbeo.

Читайте также:

Какие еще украинские города попали в список самых преступных городов Восточной Европы

Второе место заняла Одесса, на пятом — Харьков, восьмое возглавил Киев, а Львов закрепился на тринадцатом.

Скриншот списка самых преступных городов Восточной Европы
Скриншот списка самых преступных городов Восточной Европы

Рейтинг Crime Index публикуется дважды в год и отражает уровень преступности, учитывая количество угонов, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.

Диаграмма преступности городов Восточной Европы
Диаграмма преступности городов Восточной Европы. Фото: numbeo.com

Напомним, что Днепр вошел в мировой рейтинг самых дорогих городов для жизни, заняв 328 место. Почти на уровне с четырьмя другими украинскими городами Днепр таким образом есть одним из самых дешевых.

Что известно о борьбе с преступностью в Днепре

Как известно, в Днепре стражи порядка разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые вербовали людей и осуществляли их незаконное перемещение с целью трудовой эксплуатации. Они использовали и содержали в трудовом рабстве 50 человек. Преступники взяты под стражу.

Добавим, что в Днепре пенсионер прямо среди улицы ударил ножом 15-летнего парня, после чего ушел с места преступления. От полученных травм подросток скончался в больнице. В течение часа правоохранители задержали 68-летнего подозреваемого.

Киев
Одесса
Харьков
Львов
Днепр
Украина
Европа
Криминал
исследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме