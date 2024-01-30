Днепр возглавил список самых преступных городов Восточной Европы

Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Среди 30 преступных городов Восточной Европы Днепр занял первое место. Также в этом рейтинге есть Одесса, Львов, Харьков и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Numbeo.

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Второе место заняла Одесса, на пятом — Харьков, восьмое возглавил Киев, а Львов закрепился на тринадцатом.

Скриншот списка самых преступных городов Восточной Европы

Рейтинг Crime Index публикуется дважды в год и отражает уровень преступности, учитывая количество угонов, вандализма, вооруженных нападений, угонов автомобилей, уровень коррупции и торговли наркотиками.

Диаграмма преступности городов Восточной Европы. Фото: numbeo.com

Напомним, что Днепр вошел в мировой рейтинг самых дорогих городов для жизни, заняв 328 место. Почти на уровне с четырьмя другими украинскими городами Днепр таким образом есть одним из самых дешевых.

Что известно о борьбе с преступностью в Днепре

Как известно, в Днепре стражи порядка разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которые вербовали людей и осуществляли их незаконное перемещение с целью трудовой эксплуатации. Они использовали и содержали в трудовом рабстве 50 человек. Преступники взяты под стражу.

Добавим, что в Днепре пенсионер прямо среди улицы ударил ножом 15-летнего парня, после чего ушел с места преступления. От полученных травм подросток скончался в больнице. В течение часа правоохранители задержали 68-летнего подозреваемого.