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Днепровский ТЦК хочет купить 12 новых Toyota Corolla за миллионы гривен

27 февраля 2024 17:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Днепровский ТЦК хочет купить 12 новых Toyota Corolla за миллионы гривен
Новая Toyota Corolla 2024 года. Фото: "Тойота-Украина"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепре потратили из госбюджета 10,8 миллионов гривен на покупку 12 новейших седанов Toyota Corolla 2024 года производства. Автомобили имеют полный и дорогой пакет комплектации.

Об этом рассказал городской активист Денис Селин в Facebook во вторник, 27 февраля.

В Днепре потратили государственные средства на автомобили

Как подтверждение, активист опубликовал информацию из Prozorro. Согласно ей, городские власти Днепра хотят закупить японские авто последней модификации Valvematic, которая считается самой дорогой в модельном ряду Toyota Corolla 2024 года выпуска.

Днепровский ТЦК приобрел 12 новых Toyota Corolla за миллионы гривен
Информация от Селина. Источник: Facebook Дениса Селина

"Городское управление делами Днепра покупает 12 автомобилей Toyota Corolla 1.598 M/T за 10,8 млн грн. Согласно документации, это Corolla 1.6 Valvematic, 6 M/T, у нее передний привод, разгон 9,7 сек до 100 км. покупают новые, произведенные в 2024 году", — информирует активист.

По мнению Селина, автомобили предназначены для работников городских ТЦК СП. По его информации, в городском бюджете Днепра на автомобиле выделены средства.

Напомним, ранее появилась информация, что Днепр занял первое место среди 30 преступных городов Восточной Европы.

А нардеп Евгений Шевченко заявил, что из-за дерзостей ТЦК СП у людей все больше растет пренебрежение к военным, способствуя демотивации вступать в ряды ВСУ.

госбюджет
Днепр
Украина
автомобиль
ТЦК и СП

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