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Зарабатывали на уклонистах — в Виннице будут судить чиновников ТЦК

29 февраля 2024 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зарабатывали на уклонистах — в Виннице будут судить чиновников ТЦК
Детективы ГБР и задержанный офицер винницкого ТЦК СП. Фото: ГБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Детективы Государственного бюро расследований разоблачили в коррупции работников Винницкого объединенного городского ТЦК СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации. Теперь чиновники предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 29 февраля.

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В Виннице будут судить работников ТЦК СП

По данным детективов, аферой руководил офицер отделения призыва ТЦК СП, два члена ВВК и один гражданский, который разыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов. На ВВК врачи за четыре тысячи долларов ставили вымышленные диагнозы, позволявшие получить справку о непригодности для выезда за границу.

Зарабатывали на ухилянтах - в Виннице будут судить чиновников ТЦК
Изъятые деньги. Источник: ГБР

Злоумышленники действовали с лета прошлого года до разоблачения ведомством осенью.

Зарабатывали на ухилянтах - в Виннице будут судить чиновников ТЦК
Задержание офицера ТЦК СП. Источник: ГБР

Дополнительно выяснилось, что военнослужащий исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, получивших повестку на медкомиссию. Он собственноручно удалял "плательщиков" с базы, не имея к ней официального доступа.

Зарабатывали на ухилянтах - в Виннице будут судить чиновников ТЦК
Сотрудница ВВК винницкого ТЦК СП. Источник: ГБР

Всех участников сделки обвинили по шести статьям УКУ, им грозит девятилетний срок лишения свободы.

Напомним, одесские чиновники из мэрии города способствовали вывозу уклонистов за границу на служебном транспорте, заработав до 1,5 миллиона гривен ежемесячно.

По информации днепровского активиста, городские власти потратили из госбюджета 10,8 миллиона гривен на покупку для работников ТЦК СП 12 новейших седанов Toyota Corolla 2024 года производства.

суд
ГБР
Винница
Украина
Криминал
ТЦК и СП

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