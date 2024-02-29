Зарабатывали на уклонистах — в Виннице будут судить чиновников ТЦК

Детективы ГБР и задержанный офицер винницкого ТЦК СП. Фото: ГБР

Детективы Государственного бюро расследований разоблачили в коррупции работников Винницкого объединенного городского ТЦК СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации. Теперь чиновники предстанут перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 29 февраля.

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По данным детективов, аферой руководил офицер отделения призыва ТЦК СП, два члена ВВК и один гражданский, который разыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов. На ВВК врачи за четыре тысячи долларов ставили вымышленные диагнозы, позволявшие получить справку о непригодности для выезда за границу.

Изъятые деньги. Источник: ГБР

Злоумышленники действовали с лета прошлого года до разоблачения ведомством осенью.

Задержание офицера ТЦК СП. Источник: ГБР

Дополнительно выяснилось, что военнослужащий исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, получивших повестку на медкомиссию. Он собственноручно удалял "плательщиков" с базы, не имея к ней официального доступа.

Сотрудница ВВК винницкого ТЦК СП. Источник: ГБР

Всех участников сделки обвинили по шести статьям УКУ, им грозит девятилетний срок лишения свободы.

Напомним, одесские чиновники из мэрии города способствовали вывозу уклонистов за границу на служебном транспорте, заработав до 1,5 миллиона гривен ежемесячно.

По информации днепровского активиста, городские власти потратили из госбюджета 10,8 миллиона гривен на покупку для работников ТЦК СП 12 новейших седанов Toyota Corolla 2024 года производства.