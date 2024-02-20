Міноборони анонсувало онлайн-рішення про закупівлю харчів для ЗСУ — як воно працюватиме

Українські військовослужбовці у їдальні. Фото: Facebook Петра Порошенка

В Міністерстві оборони України спільно з "Державним оператором тилу" анонсували появу IT-рішення, спрямованого на подання заявок аби постачати харчові продукти військовим частинам. Основна мета цього рішення — автоматизувати процеси та консолідувати дані в межах оборонного відомства.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони сьогодні, 20 лютого.

Нове ІТ-рішення для закупівлі харчів армії України

Як розповіли у ДОТ, однією з відмінностей нового підходу аби забезпечити армійців харчуванням є розподіл ролей в межах системи постачання. Якщо раніше військові частини мали пряму комунікацію з постачальниками стосовно замовлених продуктів, то у зв'язку з цим нововведенням цю функцію забере на себе ДОТ.

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"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", — розповіли у ДОТ.

Як працюватиме процес взаємодії

військові частини формують заявки за місяць та уточнюють за тиждень до постачань;

заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему;

ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів;

ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

Нагадаємо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 року фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

Також у грудні стало відомо, що в Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".