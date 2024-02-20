Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Минобороны анонсировало онлайн-решение о закупке продуктов для ВСУ — как оно будет работать arrow

Минобороны анонсировало онлайн-решение о закупке продуктов для ВСУ — как оно будет работать

20 февраля 2024 21:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минобороны анонсировало онлайн-решение о закупке продуктов для ВСУ — как оно будет работать
Украинские военнослужащие в столовой. Фото: Facebook Петра Порошенко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны Украины совместно с "Государственным оператором тыла" анонсировали появление IT-решения, направленного на подачу заявок, чтобы поставлять пищевые продукты военным частям. Основная цель этого решения — автоматизировать процессы и консолидировать данные в рамках оборонного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны сегодня, 20 февраля.

Новое ІТ-решение для закупки продовольствия армии Украины

Как рассказали в ГОТ, одним из отличий нового подхода для обеспечения армейцев питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения. Если ранее военные части имели прямую коммуникацию с поставщиками по поводу заказанных продуктов, то в связи с этим нововведением эту функцию займет ГОТ.

Минобороны анонсировало онлайн-решение о закупке продуктов для ВСУ — как оно будет работать
Источник: Telegram

"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", — рассказали в ГОТ.

Как будет работать процесс взаимодействия

  • воинские части формируют заявки за месяц и уточняют за неделю до поставок;
  • заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему;
  • ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы для поставки в разрезе регионов;
  • ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

Напомним, внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал 2023 финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Также в декабре стало известно, что в Министерстве обороны Украины планируется начать контроль за закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".

Минобороны
питание
ВСУ
Украина
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме