Минобороны анонсировало онлайн-решение о закупке продуктов для ВСУ — как оно будет работать

Украинские военнослужащие в столовой. Фото: Facebook Петра Порошенко

В Министерстве обороны Украины совместно с "Государственным оператором тыла" анонсировали появление IT-решения, направленного на подачу заявок, чтобы поставлять пищевые продукты военным частям. Основная цель этого решения — автоматизировать процессы и консолидировать данные в рамках оборонного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны сегодня, 20 февраля.

Новое ІТ-решение для закупки продовольствия армии Украины

Как рассказали в ГОТ, одним из отличий нового подхода для обеспечения армейцев питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения. Если ранее военные части имели прямую коммуникацию с поставщиками по поводу заказанных продуктов, то в связи с этим нововведением эту функцию займет ГОТ.

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"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", — рассказали в ГОТ.

Как будет работать процесс взаимодействия

воинские части формируют заявки за месяц и уточняют за неделю до поставок;

заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему;

ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы для поставки в разрезе регионов;

ГОТ распределяет заявки между поставщиками.

Напомним, внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал 2023 финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Также в декабре стало известно, что в Министерстве обороны Украины планируется начать контроль за закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".