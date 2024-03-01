Втік до Росії — прикордоннику з Чернігівщини оголосили підозру в держзраді

Прикордонник, якому оголосили підозру. Фото: ДБР

Прикордоннику з Чернігівської області, який перейшов на бік окупантів та брав участь у пропагандистських шоу росіян, оголосили про підозру. Наразі він у розшуку, колаборанту загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Втік до РФ та виступає на телебаченні — що відомо про зрадника

Правоохоронці розповіли, що наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому стверджувалося, що він нібито "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік РФ.

Після цього ДБР та СБУ почали проводити розслідування. Вони з'ясували, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини і не повернувся.

"З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію Росії. Там майор дав інтерв’ю програмі "Вєсті", назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії російської федерації — терористичними", — йдеться у повідомленні ДБР.

Так, йому повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило на корупції працівників Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, які допомагали військовозобов’язаним покинути Україну, уникнувши мобілізації. Тепер посадовці постануть перед судом.

Крім того, правоохоронцям вдалося розкрити злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Територіальної оборони Києва. В складі організованої злочинної групи були не лише цивільні особи, а й військовослужбовці.