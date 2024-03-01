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Сбежал в Россию — пограничнику с Черниговщины объявили подозрение в госизмене

1 марта 2024 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сбежал в Россию — пограничнику с Черниговщины объявили подозрение в госизмене
Пограничник, которому было объявлено подозрение. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пограничнику из Черниговской области, который перешел на сторону оккупантов и принимал участие в пропагандистских шоу россиян, объявили о подозрении. Пока он в розыске, коллаборанту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 1 марта.

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Правоохранители рассказали, что в конце декабря 2023 года в сети распространилось видео сюжета пропагандистского телеканала "Россия-1", в котором утверждалось, что он якобы владеющий "секретной информацией" майор-связист перешел на сторону РФ.

После этого ДБР и СБУ начали проводить расследование. Они выяснили, что пограничник во время ежегодного отпуска выехал за пределы Украины в Германию вроде бы для посещения жены и ребенка и не вернулся.

"Из отпуска он не вернулся, выехав на территорию России. Там майор дал интервью программе "Вести", назвав действия украинской власти по защите страны от вооруженной агрессии российской федерации — террористическими", — говорится в сообщении ДБР.

Так, ему сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве. Ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время принимаются меры по объявлению предателя в розыск.

Напомним, недавно ДБР разоблачило на коррупции работников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации. Теперь чиновники предстанут перед судом.

Кроме того, правоохранителям удалось раскрыть преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Территориальной обороны Киева. В составе организованной преступной группы находились не только гражданские лица, но и военнослужащие.

ГБР
пограничники
госизмена
Коллаборант
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война в Украине

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