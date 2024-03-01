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Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

1 марта 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ
Сотрудники ГБР и задержанные фигуранты. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, которые присваивали продукты, предназначенные для питания личного состава одной из воинских частей Донецкой области. После этого фигуранты их продавали.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 1 марта.

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В настоящее время обвинительный акт в отношении правонарушителей направлен в суд.

ГБР установило, что начальник продовольственного состава воинской части и руководитель столовой занижали в документах остатки продовольствия, предназначенного для питания бойцов ВСУ.

"Присвоенные продукты фигуранты сбывали одному из местных предпринимателей по заниженной цене. Так, с апреля по сентябрь 2023 года злоумышленники "списали" более 3 тонн продуктов, в частности мясо, сахар, крупы, молочные продукты, масло, яйца, шоколад, сок и прочее. Водитель вывозил продукты заказчикам с территории части", — говорится в сообщении.

Во время очередной попытки продажи продуктов работники ГБР задержали начальника столовой воинской части. Во время обысков правоохранители изъяли украденное и служебную документацию, которая доказывает проведение сделки.

Фигуранты обвиняются в присвоении военного имущества, совершенного в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 15 лет лишения свободы.

Напомним, пограничнику из Черниговской области, который перешел на сторону оккупантов и принимал участие в пропагандистских шоу россиян, объявили о подозрении. Сейчас он в розыске, коллаборанту грозит пожизненное заключение.

Также детективы ГБР разоблачили в коррупции работников Винницкого объединенного городского ТЦК СП, которые помогали военнообязанным покинуть Украину, избежав мобилизации. Теперь чиновники предстанут перед судом.

ГБР
ВСУ
продукты
Донецкая область
продажа

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