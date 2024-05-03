Війська Росії увійшли на територію авіабази США в Нігері

Нігерська хунта. Фото: AFP

Російські військові зайшли на авіабазу в Нігері на заході Африки, де розміщена частина армії Сполучених Штатів Америки. Це сталося на тлі рішення нігерської хунти вигнати американські сили з країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що військові офіцери, які керують Нігером, наказали США вивести майже тисячу військових з країни. Водночас, за словами чиновника з Пентагону, російські сили не змішувалися з американськими — вони використовували окреме місце на базі.

"Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове та дипломатичне суперництво між державами стає дедалі гострішим через конфлікт в Україні", — пише видання.

У цьому контексті йдеться про те, що Росія такими кроками прагне зміцнити свої відносини з африканськими державами. До прикладу, лише за останні декілька років африканська Малі стала одним із найближчих африканських союзників Москви.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Малі та Росія все більше розширюють свою співпрацю, яка стосується видобутку корисних копалин та має на меті збільшити доходи обох країн.

Разом із тим Кремль продовжує використовувати африканські засоби масової інформації для поширення неправдивих новин.