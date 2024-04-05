Росія нарощує видобуток копалин з Малі — в ISW пояснили колосальну вигоду для обох країн

Сиріл Рамафоса та Володимир Путін. Фото: aljazeera.com

Малі та Росія все більше розширюють свою співпрацю, яка стосується видобутку корисних копалин та має на меті збільшити доходи обох країн. Про це, зокрема, свідчить низка договорів, які останніми днями уклали російські компанії з республікою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Співпраця Росії та Малі

Зазначається, що 3 25 березня країни підписали декілька дружніх угод щодо будівництва золотопереробних заводів, геологічного картографування та цивільної співпраці у сфері ядерної енергетики. Вже 31 березня уряди сторін підписали угоди про видобуток нафти, газу, урану та літію.

Аналітики стверджують, що така співпраця вигідна обом сторонам. Адже, Малі таким чином хоче збільшити видобуток корисних копалин та зміцнити свою енергетичну незалежність. Крім того, республіка не має належної інфраструктури, яка необхідна для видобутку та обробки цих родовищ. Тож, покладається у цьому плані на іноземних партнерів.

Своєю чергою Кремль намагається забезпечити собі доступ до частини ресурсів, щоб обійти західні санкції. До того ж, за словами фахівців, завдяки такій співпраці Росія прагне посилити свій вплив на ринок ядерної енергії, щоб в подальшому використати його на країни, які захочуть скоротити закупівлі російського газу.

"Співпраця Малі та Росії у видобутку ресурсів додатково надає малийській хунті більшу підтримку безпеки режиму з боку Росії в обмін на частку ресурсів, що допомагає Кремлю пом’якшити каральні заходи Заходу", — йдеться у звіті.

Співпраця Малі та ПВК "Вагнер"

В ISW додають, що Малі не має достатньо сил, щоб припинити опір повстанців, які борються за державний контроль над родовищами. Тож, країні у цьому допомагатимуть "вагнерівці", які якраз розширюють свій вплив на півночі.

"Малі та Росія можуть частково усунути ці недоліки на північному сході Малі, співпрацюючи з місцевими проурядовими збройними формуваннями або примушуючи їх. Бойовики проурядового ополчення, які раніше контролювали шахту Інтахака, співпрацювали з Вагнером", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Російська Федерація продовжує використовувати африканські засоби масової інформації для поширення неправдивих новин. При цьому Кремль активно застосовує ботоферми у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Своєю чергою Україна відповідає своєчасними заходами на вплив Росії в Африці, який зростав десятиліттями.