Россия наращивает добычу ископаемых из Мали — в ISW объяснили колоссальную выгоду для обеих стран

Сирил Рамафоса и Владимир Путин. Фото: aljazeera.com

Мали и Россия все больше расширяют свое сотрудничество, касающееся добычи полезных ископаемых и целью увеличения доходов обеих стран. Об этом, в частности, свидетельствует ряд договоров, которые в последние дни заключили российские компании с республикой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Сотрудничество России и Мали

3 25 марта страны подписали несколько дружественных соглашений по строительству золотоперерабатывающих заводов, геологического картографирования и гражданского сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Уже 31 марта правительства сторон подписали соглашения о добыче нефти, газа, урана и лития.

Аналитики утверждают, что такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Ведь Мали таким образом хочет увеличить добычу полезных ископаемых и укрепить свою энергетическую независимость. Кроме того, у республики нет надлежащей инфраструктуры, которая необходима для добычи и обработки этих месторождений. Так что возлагается в этом плане на иностранных партнеров.

В свою очередь Кремль пытается обеспечить себе доступ к части ресурсов, чтобы обойти западные санкции. К томк же, по словам специалистов, благодаря такому сотрудничеству Россия стремится усилить свое влияние на рынок ядерной энергии, чтобы в дальнейшем использовать его на страны, которые захотят сократить закупки российского газа.

"Сотрудничество Мали и России в добыче ресурсов дополнительно оказывает малой хунте большую поддержку безопасности режима со стороны России в обмен на долю ресурсов, что помогает Кремлю смягчить карательные меры Запада", — говорится в отчете.

Сотрудничество Мали и ППК "Вагнер"

В ISW добавляют, что у Мали нет достаточно сил, чтобы прекратить сопротивление повстанцев, борющихся за государственный контроль над месторождениями. Поэтому стране в этом будут помогать "вагнеровцы", которые как раз расширяют свое влияние на севере.

"Мали и Россия могут частично устранить эти недостатки на северо-востоке Мали, сотрудничая с местными проправительственными вооруженными формированиями или заставляя их. Боевики проправительственного ополчения, ранее контролировавшие шахту Интахака, сотрудничали с Вагнером", — говорится в отчете.

Напомним, недавно стало известно, что Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей. При этом Кремль активно применяет ботофермы в социальной сети Х (бывший Twitter).

В свою очередь Украина отвечает своевременными мерами на рост России в Африке, который рос десятилетиями.