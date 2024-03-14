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Як Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці — МЗС

14 березня 2024 10:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Як Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці — МЗС
Робота ЗМІ у Африці. Фото ілюстративне: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вплив Росії в Африці, який зростав десятиліттями, залишається серйозним викликом, на який Україна відповідає своєчасними заходами. РФ вкладає чималі ресурси в просування своїх пропагандистських наративів у країнах Африки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна

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Після смерті Євгена Пригожина, засновника приватної військової компанії "Вагнер", яка була активною в багатьох африканських країнах, Росія планує зберегти свою присутність в регіоні. 

Російська пропаганда має значні фінансові, технічні та кадрові ресурси, щоб просувати свої наративи та фейки, зокрема щодо агресії проти України. У Держдепартаменті США була розкрита інформація про існування російського центру з поширення пропаганди в африканських країнах.

Україна вживає різноманітних заходів, зокрема, минулого року організовувались навчальні курси для африканських дипломатів та політиків, на яких розглядалась природа агресії РФ та загрози від співпраці з нею. Такі заходи спрямовані на мінімізацію наслідків пропаганди. У цій роботі Україна також співпрацює зі своїми західними партнерами, щоб спільно протидіяти дезінформації та зміцнювати інформаційну безпеку.

Варто також зазначити, що Україна в останні роки активно розвиває відносини з країнами Африки. Вже у 2022 році була затверджена Африканська стратегія, а провідні посадовці та дипломати України здійснювали ряд важливих візитів та зустрічей з представниками африканських країн. Ці кроки свідчать про серйозний інтерес України до співпраці та розвитку відносин з цим континентом.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує використовувати африканські засоби масової інформації для поширення неправдивих новин. При цьому Кремль активно застосовує ботоферми у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Також ми писали про те, що в Німеччині експерти з цифрової криміналістики виявили масштабну проросійську дезінформаційну кампанію проти уряду держави. 

дезінформація
МЗС
Україна
Африка
пропаганда
Росія

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