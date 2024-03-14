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Как Украина борется с дезинформацией РФ в Африке — МИД

14 марта 2024 10:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Как Украина борется с дезинформацией РФ в Африке - МИД
Работа СМИ в Африке. Фото иллюстративный: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Возрастающее десятилетиями влияние России в Африке остается серьезным вызовом, на который Украина отвечает своевременными мерами. РФ вкладывает немалые ресурсы в продвижение своих пропагандистских нарративов в странах Африки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Российская дезинформация в Африке

После смерти Евгения Пригожина, основателя частной военной компании "Вагнер", активной во многих африканских странах, Россия планирует сохранить свое присутствие в регионе.

Российская пропаганда имеет значительные финансовые, технические и кадровые ресурсы, чтобы продвигать свои нарративы и фейки, в частности, по агрессии против Украины. В Госдепартаменте США была раскрыта информация о существовании русского центра по распространению пропаганды в африканских странах.

Украина принимает различные мероприятия, в частности, в прошлом году организовывались учебные курсы для африканских дипломатов и политиков, на которых рассматривалась природа агрессии РФ и угрозы сотрудничества с ней. Такие меры направлены на минимизацию последствий пропаганды. Украина также сотрудничает со своими западными партнерами, чтобы совместно противодействовать дезинформации и укреплять информационную безопасность.

Следует также отметить, что Украина в последние годы активно развивает отношения со странами Африки. Уже в 2022 г. была утверждена Африканская стратегия, а ведущие должностные лица и дипломаты Украины осуществляли ряд важных визитов и встреч с представителями африканских стран. Эти шаги свидетельствуют о серьезном интересе Украины к сотрудничеству и развитию отношений с этим континентом.

Напомним, что Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей. При этом Кремль активно применяет ботофермы в социальной сети Х (бывший Twitter).

Также мы писали о том, что в Германии эксперты по цифровой криминалистике обнаружили масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию против правительства государства.

дезинформация
МИД
Украина
Африка
пропаганда
Россия

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