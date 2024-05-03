Войска России вошли на территорию авиабазы США в Нигере

Нигерская хунта. Фото: AFP

Российские военные зашли на авиабазу в Нигере на западе Африки, где расположена часть армии Соединенных Штатов Америки. Это произошло на фоне решения нигерской хунты изгнать американские силы из страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что военные офицеры, управляющие Нигером, приказали США вывести около тысячи военных из страны. В то же время, по словам чиновника из Пентагона, российские силы не смешивались с американскими — они использовали отдельное место на базе.

"Этот шаг российских военных ставит американские и российские войска в непосредственной близости в то время, когда военное и дипломатическое соперничество между государствами становится все острее из-за конфликта в Украине", — пишет издание.

В этом контексте говорится, что Россия такими шагами стремится укрепить свои отношения с африканскими государствами. К примеру, только за последние несколько лет африканская Мали стала одним из ближайших африканских союзников Москвы.

Напомним, недавно стало известно, что Мали и Россия все больше расширяют свое сотрудничество , которое касается добычи полезных ископаемых и призвано увеличить доходы обеих стран.

Вместе с тем Кремль продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей.