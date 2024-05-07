Війська Ізраїлю увійшли в Рафах і взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом

Військові ЦАХАЛ. Фото: X (Twitter)

Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ під час нічної операції ліквідувала близько 20 бойовиків, виявила три "важливих" тунелі та знищила понад 150 цілей.

Цю інформацію підтвердили ізраїльські військові, пишуть Times of Israel та CNN.

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Для чого Ізраїлю Рафах

КПП "Рафах" є основним пунктом в'їзду допомоги в Газу, а також єдиним пунктом перетину палестинської території, окрім тих, що з Ізраїлем.

Ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту.

Контрольно-пропускний пункт на кордоні з Єгиптом тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.

Військову операцію проводили під керівництвом 162 дивізії та 401 бронетанкової бригади у співпраці зі спеціальними підрозділами, які діяли в східній частині Рафаху.

За даними ЦАХАЛ, під час нічної операції ліквідували близько 20 бойовиків ХАМАС, знищили 150 цілей та виявили три "важливих" тунелі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Минулого тижня Сполучені Штати призупинили відправку американських боєприпасів до Ізраїлю. Це є першим таким випадком з моменту атаки ХАМАС на територію Ізраїлю в жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що представники Держдепу США можуть вперше в історії запровадити санкції проти одного із підрозділів Армії оборони Ізраїлю. Йдеться про батальйон "Нецах Єгуда".