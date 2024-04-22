США розглядають введення санкцій проти підрозділу ізраїльської армії ЦАХАЛ

Військові ЦАХАЛу. Ілюстративне фото: Reuters

Представники Держдепу США можуть вперше в історії запровадити санкції проти одного із підрозділів Армії оборони Ізраїлю. Йдеться про батальйон "Нецах Єгуда".

Про це повідомив The Associated Press у понеділок, 22 квітня.

Читайте також:

Які причини можливого безпрецедентного введення санкцій США проти військових Ізраїлю

Військових батальйона звинувачують у порушенні прав людини на Західному березі річки Йордан та застосуванні насильства проти цивільних палестинців ще до жовтневого нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році.

У разі запровадження обмежень, батальйон не зможе отримувати американську допомогу та брати участь у спільних навчаннях.

Цей безпрецедентний крок уряду США викликав сильну реакцію з боку ізраїльських політичних діячів, які пообіцяли чинити опір санкціям. Це перший випадок, коли уряд США обрав для санкцій конкретний підрозділ ЦАХАЛ в такий спосіб.

Ізраїльська газета Haaretz повідомила, що Сполучені Штати розглядають також можливість запровадження аналогічних заходів проти додаткових поліцейських і військових підрозділів.

Раніше ми писали, що у США повідомили про пуски ракет по Ізраїлю. Речник ЦАХАЛу заявив, що сили ППО перебувають у повній бойовій готовності.

Нагадаємо, Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин.