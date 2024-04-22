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США рассматривают введение санкций против подразделения израильской армии ЦАХАЛ

22 апреля 2024 19:26
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
США рассматривают введение санкций против подразделения израильской армии ЦАХАЛ
Военные ЦАХАЛ. Иллюстративное фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Представители Госдепа США могут впервые в истории ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля. Речь идет о батальоне "Нецах Иегуда".

Об этом сообщил The Associated Press в понедельник, 22 апреля.

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Военные батальоны обвиняются в нарушении прав человека на Западном берегу реки Иордан и применении насилия против гражданских палестинцев еще до октябрьского нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году.

В случае введения ограничений, батальон не сможет получать американскую помощь и участвовать в совместных учениях.

Этот беспрецедентный шаг правительства США вызвал сильную реакцию со стороны израильских политических деятелей, пообещавших сопротивление санкциям. Это первый случай, когда правительство США избрало для санкций конкретное подразделение ЦАХАЛ таким образом.

Израильская газета Haaretz сообщила, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность введения аналогичных мер против дополнительных полицейских и военных подразделений.

Ранее мы писали, что в США сообщили о пусках ракет по Израилю. Спикер ЦАХАЛа заявил, что силы ПВО находятся в полной боевой готовности.

Напомним, Израиль обратился в Соединенные Штаты с просьбой предоставить дополнительные поставки оружия, в том числе танковых боеприпасов и тактических машин.

США
Израиль
война
армия

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