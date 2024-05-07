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Войска Израиля вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом

7 мая 2024 12:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Войска Израиля вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом
Военные ЦАХАЛ. Фото: X (Twitter)
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

Эту информацию подтвердили израильские военные, пишут Times of Israel и CNN.

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Зачем Израилю Рафах

КПП "Рафах" является основным пунктом въезда помощи в Газу, а также единственным пунктом пересечения палестинской территории кроме тех, что с Израилем.

Израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", отделяющего сектор Газа от Египта.

Контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом теперь отрезан от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, также захваченной израильскими военными во время ночного наступления.

Военную операцию проводили под руководством 162 дивизии и 401 бронетанковой бригады в сотрудничестве со специальными подразделениями, действовавшими в восточной части Рафаха.

По данным ЦАХАЛ, во время ночной операции ликвидировали около 20 боевиков ХАМАС, уничтожили 150 целей и обнаружили три "важных" тоннеля.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

На прошлой неделе Соединенные Штаты приостановили отправку американских боеприпасов в Израиль. Это первый случай с момента атаки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Также стало известно, что представители Госдепа США могут впервые в истории ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля. Речь идет о батальоне "Нецах Иегуда".

Израиль
война
Сектор Газа
ХАМАС
Палестина

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