Войска Израиля вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом

Военные ЦАХАЛ. Фото: X (Twitter)

Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

Эту информацию подтвердили израильские военные, пишут Times of Israel и CNN.

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Зачем Израилю Рафах

КПП "Рафах" является основным пунктом въезда помощи в Газу, а также единственным пунктом пересечения палестинской территории кроме тех, что с Израилем.

Израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", отделяющего сектор Газа от Египта.

Контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом теперь отрезан от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, также захваченной израильскими военными во время ночного наступления.

Военную операцию проводили под руководством 162 дивизии и 401 бронетанковой бригады в сотрудничестве со специальными подразделениями, действовавшими в восточной части Рафаха.

По данным ЦАХАЛ, во время ночной операции ликвидировали около 20 боевиков ХАМАС, уничтожили 150 целей и обнаружили три "важных" тоннеля.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

На прошлой неделе Соединенные Штаты приостановили отправку американских боеприпасов в Израиль. Это первый случай с момента атаки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Также стало известно, что представители Госдепа США могут впервые в истории ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля. Речь идет о батальоне "Нецах Иегуда".