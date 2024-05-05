Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нетаньягу прокоментував інформацію про наміри Ізраїлю підписати мирну угоду з ХАМАСом arrow

Нетаньягу прокоментував інформацію про наміри Ізраїлю підписати мирну угоду з ХАМАСом

5 травня 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нетаньягу прокоментував інформацію про наміри Ізраїлю підписати мирну угоду з ХАМАСом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Liga.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Про це пише The Times of Israel в неділю, 5 травня.

Читайте також:

Війна Ізраїлю з ХАМАСом

У ЗМІ з'явилися чутки, що нібито Ізраїль збирається підписати мирну угоду про припинення вогню з бойовиками ХАМАСу. Водночас Нетаньягу рішуче відкинув можливість укладання такої угоди, оскільки це створить нову загрозу.

"Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні і в усіх куточках країни", — сказав ізраїльський прем'єр.

Він зазначив, що згода на умови бойовиків фактично означатиме капітуляцію Ізраїлю, тому країна буде продовжувати дії, "доки не буде досягнуто всіх цілей".

На думку Нетаньягу, мирна угода з терористами лише наблизить наступний конфлікт і дозволить їм здійснити ще одну "бійню" в майбутньому. 

Нагадаємо, Ізраїль звернувся до США з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин. 

Також ми писали, що за даними ООН, з початку війни в Секторі Гази було вбито 13 800 дітей. Ще 19 тисяч залишилися сиротами.

Ізраїль
Беньямін Нетаньягу
ХАМАС
перемир'я
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити