Нетаньягу прокоментував інформацію про наміри Ізраїлю підписати мирну угоду з ХАМАСом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Liga.net

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Про це пише The Times of Israel в неділю, 5 травня.

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У ЗМІ з'явилися чутки, що нібито Ізраїль збирається підписати мирну угоду про припинення вогню з бойовиками ХАМАСу. Водночас Нетаньягу рішуче відкинув можливість укладання такої угоди, оскільки це створить нову загрозу.

"Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні і в усіх куточках країни", — сказав ізраїльський прем'єр.

Він зазначив, що згода на умови бойовиків фактично означатиме капітуляцію Ізраїлю, тому країна буде продовжувати дії, "доки не буде досягнуто всіх цілей".

На думку Нетаньягу, мирна угода з терористами лише наблизить наступний конфлікт і дозволить їм здійснити ще одну "бійню" в майбутньому.

Нагадаємо, Ізраїль звернувся до США з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин.

Також ми писали, що за даними ООН, з початку війни в Секторі Гази було вбито 13 800 дітей. Ще 19 тисяч залишилися сиротами.