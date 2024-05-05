Нетаньяху прокомментировал информацию о намерениях Израиля подписать мирное соглашение с ХАМАСом

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Liga.net

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАСа. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

Об этом пишет The Times of Israel в воскресенье, 5 мая.

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В СМИ появились слухи, что Израиль собирается подписать мирное соглашение о прекращении огня с боевиками ХАМАСа. В то же время Нетаньяху решительно отверг возможность заключения такого соглашения, поскольку это создаст новую угрозу.

"Мы не готовы принять ситуацию, когда батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут контроль над Газой, возобновят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных общинах, в городах на юге и во всех уголках страны", — сказал израильский премьер.

Он отметил, что согласие на условия боевиков фактически будет означать капитуляцию Израиля, поэтому страна будет продолжать действия, "пока не будут достигнуты все цели".

По мнению Нетаньяху, мирное соглашение с террористами лишь приблизит следующий конфликт и позволит им совершить еще одну "бойню" в будущем.

Напомним, Израиль обратился в США с просьбой предоставить дополнительные поставки оружия, в том числе танковые боеприпасы и тактические машины.

Также мы писали, что по данным ООН, с начала войны в секторе Газа было убито 13 800 детей. Еще 19 тысяч остались сиротами.