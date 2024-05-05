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США призупиняють військову допомогу Ізраїлю — ЗМІ

5 травня 2024 23:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
США призупиняють військову допомогу Ізраїлю — ЗМІ
Військові Ізраїлю. Фото: facebook.com/idfonline/
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Минулого тижня Сполучені Штати призупинили відправку американських боєприпасів до Ізраїлю. Це є першим таким випадком з моменту атаки ХАМАС на територію Ізраїлю в жовтні 2023 року.

Про це повідомило видання Axios у неділю, 5 травня.

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Рішення викликало тривогу серед ізраїльських чиновників, які не знають причин такого кроку, а Білий дім утримався від коментарів.

Про це стало відомо на фоні зростаючих розбіжностей між США та Ізраїлем стосовно військових дій у Газі, включаючи можливе вторгнення в Рафах, де проживає понад мільйон палестинців.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нещодавно заявив, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від переговорів з ХАМАС про звільнення заручників.

Водночас президент Байден зазнає зростаючого тиску з боку членів своєї Демократичної партії та американських громадян, які стурбовані порушенням Ізраїлем гуманітарного права в Газі та використанням американської зброї для вбивства цивільних.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не планує укладати мирну угоду з бойовиками ХАМАСу. За його словами, це лише наблизить наступний конфлікт.

Раніше Ізраїль звернувся до США з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин. 

Джо Байден
США
Ізраїль
військова допомога
боєприпаси
Білий дім

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