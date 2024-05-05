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США приостанавливают военную помощь Израилю — СМИ

5 мая 2024 23:10
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Бригадир София
редактор
США приостанавливают военную помощь Израилю — СМИ
Военные Израиля. Фото: facebook.com/idfonline/
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На прошлой неделе Соединенные Штаты приостановили отправку американских боеприпасов в Израиль. Это первый случай с момента атаки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Об этом сообщило издание Axios в воскресенье, 5 мая.

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Решение вызвало тревогу среди израильских чиновников, не знающих причин такого шага, а Белый дом воздержался от комментариев.

Об этом стало известно на фоне растущих разногласий между США и Израилем по военным действиям в Газе, включая возможное вторжение в Рафах, где проживает более миллиона палестинцев.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху недавно заявил, что вторжение в Рафах состоится независимо от переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

В то же время президент Байден испытывает растущее давление со стороны членов своей Демократической партии и американских граждан, обеспокоенных нарушением Израилем гуманитарного права в Газе и использованием американского оружия для убийства гражданских.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует заключать мирное соглашение с боевиками ХАМАС. По его словам, это только приблизит следующий конфликт.

Ранее Израиль обратился к США с просьбой предоставить дополнительные поставки оружия, в том числе танковые боеприпасы и тактические машины.

Джо Байден
США
Израиль
военная помощь
боеприпасы
Белый дом

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