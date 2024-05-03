Навчились на помилках України та Ізраїлю — у світі розпочалась гонка озброєнь

Виробництво на заводі Rheinmetall. Фото: AFP

Досвід бойових дій та, зокрема, приклад роботи протиповітряної оборони у Ізраїлі, Червоному морі й Україні змусить країни по всьому світу ще більше інвестувати у власну оборону та потужні комплекси ППО. Це, на думку експертів, посилить гонку озброєнь.

Про це пише Reuters.

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Початок гонки озброєнь у світі

Зокрема, видання наводить приклад війни на Близькому Сході, а саме напад Ірану на Ізраїль. Тоді, випустивши 120 балістичних ракет та безпілотники, ізраїльські перехоплювачі Arrow та ППО "Залізний купол" знищили 99% усіх повітряних цілей.

Ще одними з прикладів слугує те, коли есмінці ВМС США ліквідували протикорабельні балістичні ракети Хуситів у Червоному морі, а Україна завдяки батареям американського виробництва MIM-104 Patriot знищила передові російські "Іскандер" і "Кинджал".

Тож, за даними видання та провідних експертів, відповідний досвід спонукатиме інші країни світу ще більше інвестувати у свій протиповітряний захист та потужніші ППО. Це все своєю чергою започаткує світову гонку озброєнь.

"Не можна заперечувати, що будь-яка багата країна з технологічними можливостями продовжуватиме інвестувати в протиракетну оборону. Все це є рецептом гонки звичайних озброєнь", — йдеться у виданні з посиланням на американського фахівця.

Які країни вже використовують передові системи захисту

У цьому контексті зазначається, що низка європейських країн такі, як Нідерланди, Німеччина, Швеція та Польща вже використовують RTX батареї Patriot, виробництва дочірньої компанії Raytheon. Це, як відомо, найпоширеніша західна передова система оборони від балістичних ракет.

Не відстають у цьому плані й Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Тим часом у США компанія виграла контракт на суму 17,7 мільярдів доларів для виробництва ППО нового покоління.

Однак, на думку спеціалістів, загрозу становить Азія, де Китай вклав величезні суми у виробництво балістичних ракет. У зв'язку з цим, переконані, у зоні ризику можуть опинитися військові бази США та Японії.

Нагадаємо, днями у США заявили, що за останній рік Росія навчилась виробляти нове озброєння так швидко, як ніколи раніше. Держава-агресор досягла високих показників завдяки підтримці Китаю.

У зв'язку з цим у Штатах висловили занепокоєність через співпрацю між Китаєм і Росією, зокрема тим, що КНР допомагає відновлювати оборонну промислову базу РФ і надає росіянам паливо для ракет.