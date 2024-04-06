У США заявили про тривожні масштаби співпраці Китаю з РФ — деталі від FT

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

У Сполучених Штатах Америки висловили занепокоєність щодо "тривожних масштабів" співпраці між Китаєм і Росією, яка сприяє веденню війни проти України. Американська міністерка фінансів Джанет Єллен попередила Пекін про наслідки, якщо китайські компанії продовжать підтримувати росіян.

Про це повідомляє Financial Times у суботу, 6 квітня.

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Єллен сказала попередження китайському віцеміністру Хе Лайфенгу під час зустрічей у місті Гуанчжоу.

"Єллен підкреслила, що компанії, включно з компаніями КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України... і про значні наслідки, якщо вони це зроблять", — йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Співрозмовники FT, які ознайомлені з дискусіями, розповіли, що попередження з'явилося після того, як держсекретар Ентоні Блінкен сказав міністрам закордонних справ ЄС та НАТО, що Пекін допомагає Росії "у тривожному масштабі" та надає інструменти, матеріали й технічну експертизу.

Держсекретар говорив, що особлива увага у наданні допомоги була приділена російському виробництву оптичного обладнання, палива та космічному сектору. За його словами, це сприяє не лише агресії Росії в Україні, але й становить загрозу для інших країн.

Джерело видання каже, що Блінкен висловлював занепокоєння щодо Китаю на кожній сесії зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3 та 4 квітня.

"Попередження були явними. Відбулася зміна, і це відчувалося в кімнаті", — заявив співрозмовник.

За інформацією від джерела FT, Блінкен закликав своїх союзників здійснити три кроки: висловити свою стурбованість на двосторонніх зустрічах безпосередньо з Китаєм, публічно заявляти про поглиблення співпраці та приймати заходи стосовно організацій та компаній, які підтримують промислову базу Росії.

У США зазначили, що бачать, як Китай починає допомагати відновлювати оборонну промислову базу РФ. Джерело каже, що адміністрація Байдена була особливо стурбована наданням палива для ракет.

Водночас Пекін стверджує, що не надає летальну підтримку Росії, і наголошує на тому, що саме Захід сприяє загостренню конфлікту. Згідно з даними видання, обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс більш ніж удвічі з 2020 року, зі 108 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів минулого року.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден розмовляв телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши відновлення співпраці, питання Тайваню та зв'язки з Росією. Ця розмова сталася вперше після їхньої зустрічі на саміті в Каліфорнії у листопаді 2023 року.

Також розвідка США розповіла про економічну допомогу Росії з боку Китаю та зростання торгівлі між ними.