В США заявили о тревожных масштабах сотрудничества Китая с РФ — детали от FT

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

В Соединенных Штатах Америки выразили обеспокоенность по поводу "тревожных масштабов" сотрудничества между Китаем и Россией, способствующей ведению войны против Украины. Американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях, если китайские компании продолжат поддерживать россиян.

Об этом сообщает Financial Times в субботу, 6 апреля.

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Йеллен сказала предупреждение китайскому вице-министру Хэ Лайфэнгу во время встреч в городе Гуанчжоу.

"Йеллен подчеркнула, что компании, включая компании КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины... и о значительных последствиях, если они это сделают", — говорится в сообщении Минфина США.

Собеседники FT, ознакомленные с дискуссиями, рассказали, что предупреждение появилось после того, как госсекретарь Энтони Блинкен сказал министрам иностранных дел ЕС и НАТО, что Пекин помогает России "в тревожном масштабе" и предоставляет инструменты, материалы и техническую экспертизу.

Госсекретарь говорил, что особое внимание в оказании помощи было уделено российскому производству оптического оборудования, топлива и космическому сектору. По его словам, это способствует не только агрессии России в Украине, но и представляет угрозу для других стран.

Источник издания говорит, что Блинкен выражал беспокойство относительно Китая на каждой сессии встречи министров иностранных дел НАТО 3 и 4 апреля.

"Предупреждения были явными. Произошло изменение, и это чувствовалось в комнате", — заявил собеседник.

По информации от источника FT, Блинкен призвал своих союзников осуществить три шага: выразить свою обеспокоенность на двусторонних встречах непосредственно с Китаем, публично заявлять об углублении сотрудничества и принимать меры по организациям и компаниям, поддерживающим промышленную базу России.

В США отметили, что видят, как Китай начинает помогать восстанавливать оборонную промышленную базу РФ. Источник говорит, что администрация Байдена была особенно обеспокоена предоставлением топлива для ракет.

В то же время Пекин утверждает, что не оказывает летальной поддержки России, и отмечает, что именно Запад способствует обострению конфликта. Согласно данным издания, объем торговли между Китаем и Россией вырос более чем вдвое с 2020 года, со 108 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов в прошлом году.

Напомним, Президент США Джо Байден разговаривал по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив возобновление сотрудничества, вопросы Тайваня и связи с Россией. Этот разговор произошел впервые после встречи на саммите в Калифорнии в ноябре 2023 года.

Также разведка США рассказала об экономической помощи России со стороны Китая и росте торговли между ними.