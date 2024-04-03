Байден закликав Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі

Президент США Джо Байден із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розмовляв телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, обговоривши відновлення співпраці, питання Тайваню та зв'язки з Росією. Ця розмова сталася вперше після їхньої зустрічі на саміті в Каліфорнії у листопаді 2023 року.

Про це повідомляє AP News у вівторок, 2 квітня.

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Очільник Китаю зазначив у розмові з американським лідером, що їхні країни повинні дотримуватися серед інших принципу "ні зіткнень, ні конфронтації".

"Нам слід надавати пріоритет стабільності, не провокувати проблеми, не перетинати межі, але підтримувати загальну стабільність китайсько-американських відносин", — цитує Цзіньпіна державне мовлення Центрального телебачення Китаю.

Також президенти порушили питання Тайваню. Байден підтвердив політику "Один Китай", але попередив Цзіньпіна щодо будь-яких спроб використовувати силу для взяття контролю над островом. Своєю чергою китайський лідер заявив, що Тайвань — це внутрішня справа Китаю, тому він протестує проти підтримки острова Сполученими Штатами.

Байден засудив співпрацю Цзіньпіна з Росією, спрямовану на відновлення її промислової бази для продовження війни в Україні, і закликав Китай використовувати свій вплив на Північну Корею для припинення військової підтримки РФ та обмеження ракетних випробувань.

Нагадаємо, що розвідка США розповіла про економічну допомогу Росії з боку Китаю та зростання торгівлі між ними.

Також ми повідомляли, що США складають список передових китайських заводів із виробництва мікросхем, яким заборонено отримувати ключові технології. Це може дозволити американським компаніям краще стримувати виток технологій до Китаю.