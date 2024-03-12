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У розвідці США розповіли, як Китай допомагає РФ у війні проти України

12 березня 2024 07:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці США розповіли, як Китай допомагає РФ у війні проти України
Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розвідка Сполучених Штатів Америки розповіла про економічну допомогу Росії з боку Китаю та зростання торгівлі між ними. Зокрема, з 2022 року утричі збільшився експорт китайських товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт розвідки США щодо оцінки загроз у 2024 році у вівторок, 12 березня.

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Допомога Росії від Китаю

"Амбітний, але неспокійний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", — йдеться у звіті.

Звіт фокусується на загрозах, що випливають з дій Китаю та Росії, основних суперників США, а також відзначає ризики ширшого конфлікту, пов'язаного з кампанією Ізраїлю проти ХАМАС в Газі.

У розвідці США зазначили, що Китай активно надає Росії економічну та безпекову підтримку у контексті її участі у війні в Україні. Ця підтримка спрямована на зміцнення російської промислової бази та забезпечення її ефективності в умовах конфлікту.

У звіті відзначається, що торгівля між Китаєм і Росією зросла з моменту початку війни в Україні. Китайський експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, з 2022 року збільшився більш ніж утричі.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс у своєму виступі в Сенатському комітеті з питань розвідки закликала законодавців схвалити надання більшої військової допомоги Україні. Вона наголосила, що "важко уявити, як Україна" може утримувати територію, яку вона відвоювала, без більшої допомоги з боку Штатів.

Також у звіті зазначили, що США стикаються з дедалі більш крихким світовим порядком, який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів.

У доповіді також є попередження щодо можливості того, що Китай може скористатися технологіями з метою спроби вплинути на цьогорічні вибори в США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що КНР і Росія зміцнять свої дружні зв’язки. Також він засудив США за спроби "придушити" економіку Китаю за допомогою санкцій.

Також прем'єр-міністр Лі Цян назвав головні ризики для економіки Китаю. Серед них опинились недостатній внутрішній попит на китайську продукцію та надлишок виробничих потужностей у низці галузей національної економіки.

росія
США
війна
розвідка
Китай
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Україна
економіка

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