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Китайський дипломат заявив про "поглиблення" дружби з Росією

7 березня 2024 20:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Китайський дипломат заявив про "поглиблення" дружби з Росією
Міністр закордонних справ КНР Ван І. Фото: ukr-info.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що КНР і Росія зміцнять свої дружні зв’язки. Також він засудив США за спроби "придушити" економіку Китаю за допомогою санкцій.

Про це повідомило видання The Guardian в четвер, 7 березня.

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Ван І про санкції США

Глава МЗС КНР висловив думку, що американські санкції щодо Китаю досягли "неосяжного" рівня. Він заявив, що Китай протистоїть "однобічному режиму та протекціонізму" — ці вислови часто зустрічаються в офіційних повідомленнях Пекіна.

Як буде розвиватися співпраця Китаю з Росією

Дипломат також сказав, що відносини з Росією будуть розвиватися та поглиблюватися в найближчі місяці.

Ван І високо оцінив "стратегічному керівництву" лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна у підтримці відносин на такому рівні, що минулого року обсяг торгівлі між країнами сягнув рекордних 240 мільярдів доларів. Топдипломат також відзначив, що китайські сім’ї отримують тепло від російського природного газу, а російські дороги заповнені китайськими машинами.

Нагадаємо, що спецпредставник Китаю прибув у Москву й планував обговорити питання переговорів між Україною та Росією

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Лі Цян назвав головні ризики для економіки Китаю. 

США
санкції
Китай
Росія

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