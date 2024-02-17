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Блінкен відреагував на підтримку Росії Китаєм

17 лютого 2024 09:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блінкен відреагував на підтримку Росії Китаєм
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Китаї пообіцяли підтримку Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Підтримка Росії Китаєм 

Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", — йдеться у повідомленні.

Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій. 

Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також — союзників і партнерів.

Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.

Крім того, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні не є благодійністю, а інвестиціями у власну безпеку.

США
Китай
Ентоні Блінкен
війна в Україні
Росія

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