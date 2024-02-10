Росія не налагодила виробництво чіпів, але купує їх в обхід санкцій, — ЗМІ

Виробництво чіпів. Фото: росЗМІ

Росія значно відстає у галузі розробки та виробництва напівпровідників, перевищуючи світові стандарти більш ніж на 15 років. Для ефективного виробництва необхідні великі обсяги випуску, яких у РФ немає, але при цьому країна примудряється купувати їх в обхід західних санкцій.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на слова історика Кріса Міллера у суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Виробництво чіпів у Росії

Існує обмежена кількість виробників мікросхем для різних типів чіпів, і в Росії обсяги виробництва цих компонентів малі. У відповідь на це російський уряд та місцеві виробники оголосили про плани нарощування виробничих потужностей.

"Російський уряд та компанії-виробники заявили, що спробують збільшити виробництво чіпів. Військова промисловість — одна з найбільш значущих галузей обробної промисловості в Росії", — заявив історик.

Купівля чіпів в обхід санкцій

Аналіз даних про імпорт показує, що Росія продовжує залежати від іноземних поставок чіпів, стикаючись із проблемами через необхідність імпорту передового обладнання для їх виробництва, яке виготовляється у США, Японії та Європі.

"Росія також змушена імпортувати запчастини обладнання для виробництва чіпів із Заходу, що їй вдається, хоча Вашингтон намагається посилити санкції, щоб цього не допускати", — додав Кріс Міллер.

Історик додав, що у взаєминах між США та Китаєм, а також Європою та Китаєм є численні проблеми, і питання торгівлі з Росією є лише однією з них.

"Західні країни намагаються уникати створення нових напруг у відносинах з Китаєм через припинення поставок до Росії. Хоча США та Європа визначили поставки китайської військової техніки до Росії як "червону лінію", підхід Китаю до цього кордону поки не викликав помітної реакції з боку цих країн", — додав Міллер.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потраплять, зокрема, кілька десятків російських та білоруських військових, які стосуються збройної агресії.

Також ми писали, що країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток із них буде вилучено для допомоги Україні.