Россия не наладила производство чипов, но покупает их в обход санкций, — СМИ

Производство чипов. Фото: росСМИ

Россия значительно отстает в области разработки и производства полупроводников, превышая мировые стандарты более чем на 15 лет. Для эффективного производства необходимы крупные объемы выпуска, которых в РФ нет, но при этом страна умудряется покупать их в обход западных санкций.

Об этом сообщают российские СМИ ссылаясь на слова историка Криса Миллера в субботу, 10 февраля.

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Существует ограниченное количество производителей микросхем для различных типов чипов, и в России объемы производства этих компонентов малы. В ответ на это российское правительство и местные производители объявили о планах наращивания производственных мощностей.

"Российское правительство и компании-производители заявили, что попытаются увеличить производство чипов. Военная промышленность — одна из наиболее значимых отраслей обрабатывающей промышленности в России", — заявил историк.

Покупка чипов в обход санкций

Анализ данных об импорте показывает, что Россия продолжает зависеть от иностранных поставок чипов, сталкиваясь с проблемами из-за необходимости импорта передового оборудования для их производства, которое изготавливается в США, Японии и Европе.

"Россия также вынуждена импортировать запчасти оборудования для производства чипов с Запада, что ей удается, хотя Вашингтон пытается ужесточить санкции, чтобы этого не допускать", — добавил Крис Миллер.

Историк добавил, что во взаимоотношениях между США и Китаем, а также Европой и Китаем имеются многочисленные проблемы, и вопрос торговли с Россией является лишь одной из них.

"Западные страны стараются избегать создания новых напряжений в отношениях с Китаем из-за прекращения поставок в Россию. Хотя США и Европа определили поставки китайской военной техники в Россию как "красную линию", подход Китая к этой границе пока не вызвал заметной реакции со стороны этих стран", — добавил Миллер.

Напомним, Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Под ограничения попадут, в частности, несколько десятков российских и белорусских военных, которые имеют отношение к вооруженной агрессии.

Также мы писали, что страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль от них будет изъята для помощи Украине.